Mercedes-Benz снова отзывает машины в РФ

Фото: Mercedes-Benz

Похоже, у торговой марки Mercedes-Benz началась настоящая чёрная полоса. Ведь сегодня стало известно об очередной кампании по отзыву транспортных средств, которая проводится в рамках отечественного рынка.

Примечательно, что только за последний месяц подобных отзывов у марки, согласно данным Росстандарта, было более 10. На этот раз в сервисный центр должны отправиться три сотни автомобилей A-Class, которые продавались последние два года. Причиной отзыва является риск некорректной установки дренажного шланга в конструкции кондиционера.

В настоящий момент каждый может проверить, попадает ли его транспортное средство под отзыв с помощью сайта Росстандарта, где указан перечень всех ВИН-номеров. Более того, официальные дилеры немецкого производителя также пытаются связаться со всеми покупателями A-Class, которые попадают под отзыв, чтобы сообщить о необходимости посетить сервисный центр, где все работы будут выполнены бесплатно.