Lexus готовится выпустить 500 особых внедорожников LX

Фото: Lexus

Компания Lexus представила новый LX 2021 модельного года и параллельно анонсировала выход особенной модификации под названием Inspiration. Сообщается, что машины будут выпущены ограниченным тиражом и поступят на рынок в количестве всего 500 единиц.

Особенностью версии станет выпуск автомобиля в исключительно чёрном и белом цветах. Их отличительными характеристиками станут затемнённые радиаторные решётки, тёмная окантовка окон, а также колёсные диски, окрашенные в насыщенный чёрный цвет.

Под капотом автомобиля останется прежний мотор на 5,7 литра мощностью в 388 лошадиных сил. Силовая установка сочетается с автоматической трансмиссией на 8 ступеней. Внедорожнику положен полный привод. Сколько будет стоить новый LX 2021 модельного года, а также его особая модификация, пока не сообщается. Напомним, что актуальная версия LX на отечественном рынке продаётся по цене от 6 миллионов 600 тысяч рублей и имеет мощность в 367 лошадиных сил.