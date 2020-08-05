Купеобразную версию Audi Q5 Sportback засняли без камуфляжа

В Сеть утекли первые шпионские фотографии купеобразной версии Audi Q5 с приставкой Sportback. Автомобиль засняли на дорогах Китая практически без камуфляжной защиты кузова. Официальный дебют новинки состоится до конца 2020 года.

Купе-версия Q5 будет представлена параллельно с обычным обновленным Q5. В рамках рестайлинга кроссовер получит увеличенную трапециевидную решетку радиатора, узор которой схож по форме с пчелиными сотами, а также головную оптику с новой графикой.

Версия Q5 Sportback будет отличаться от стандартного кроссовера ниспадающей линией крыши и новыми элементами в передних фарах. В салоне автомобиля появится тот же 10,1-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и виртуальная «приборка» на 12,3-дюйма.

В моторную линейку купе-кроссовера должны войти те же двигатели, что у стандартного SUV. В «Поднебесной» Q5 комплектуют 2-литровыми двигателями на 190 или 252 лошадиные силы, работающими в паре с 7-диапазонной роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Конкурировать новый Audi Q5 Sportback будет с Mercedes-Benz GLC Coupe и BMW X4.