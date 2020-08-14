Кроссоверов ABT RSQ8-R будет всего 125

Фото: ABT

Знаменитое ателье ABT Sportsline подготовило подарок для своих клиентов в честь собственного 125-летия. В продажу поступит усовершенствованный кроссовер модели ABT RSQ8, который от традиционного Audi RS Q8 будет отличаться форсированным силовым агрегатом.

Так, 4-литровый двигатель вместо 600 лошадиных сил будет выдавать 740 лошадей, разгоняя паркетник до первой сотни всего за 3.4 секунды. Максимальная скорость движения составит 315 километров в час.

Из особенностей новинки можно также указать аэродинамический обвес, которой изготовлен из углепластика. В комплектацию входят усовершенствованные диски на 23 дюйма, изготовленные по технологии flow forming. В салоне кроссовера будет установлено шикарное рулевое колесо. Доступна возможность запуска двигателя кнопкой. Сколько будет стоить форсированный автомобиль, пока неизвестно.