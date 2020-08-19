Китайский JAC подготовил для России новый электрокар

Фото: JAC

Китайская автомобильная марка JAC сертифицировала в России новую электрическую модель. Накануне в базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства на электрический хэтчбек iEV7S, который сейчас выпускают на территории Казахстана. Получение ОТТС на данную модель позволяет вывести её в продажу на других рынках Таможенного союза.

Как пишут «Китайские автомобили», сертификат выдан не представительству JAC, а автозаводу «Сарыаркаавтопром», и рассчитан на ограниченную серию в 150 единиц машин. Судя по всему, если продажи электромобиля iEV7S пойдут успешно, компания оформит новое ОТТС.

Длина электрокара составляет 4135 мм, ширина – 1750 м, высота – 1565 мм. Размер колесной базы равен 2490 мм. JAC iEV7S комплектуется электрическим двигателем DY Power Technology с номинальной мощностью в 30 кВт и аккумулятором емкостью 117 ампер-часов фирмы SinoEV Technologies. Паспортный запас хода равен 300 часам.

Цены на электрический хэтчбек пока неизвестны. В Китае за эту модель просят от 93 тысяч 500 до 119 тысяч 500 юаней или 1 миллион – 1 миллион 300 тысяч рублей по текущему курсу. В Украине стоимость JAC iEV7S составляет от 675 тысяч гривен или 1 миллион 800 тысяч рублей, а в соседнем Казахстане – 13 миллионов 500 тысяч тенге или 2 миллиона 400 тысяч рублей.