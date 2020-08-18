Kia рассекретила минивэн Carnival. Его привезут в Россию

Kia полностью рассекретила новое поколение минивэна Carnival, продажи которого в Южной Корее стартовали сегодня, 18 августа.

Новая генерация Carnival получила в линейку двигателей три варианта агрегатов: 2,2-литровый «дизель» на 202 лошадиные силы, а также 3,5-литровый бензиновый «атмосферник» на 294 «силы» и 3,5-литровый V6 GDI с аналогичной мощностью. Все три моторные версии комплектуются 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Привод – исключительно передний.

Длина составляет 5155 мм (+40 мм), ширина – 1995 мм (+10 мм). Размер колесной базы равен 3090 мм (+30 мм). Приобрести минивэн можно в 7, 9 или 11-местной версиях.

Стоимость базовой комплектации нового Kia Carnival в Южной Корее стартует с отметки в 31 миллион 600 тысяч вон или 1 миллион 950 тысяч рублей по актуальному курсу.

Новинка доберется и до России, но пока неизвестно в каких версиях и с какими двигателями. Единственным конкурентом для Carnival у нас будет японец Toyota Alphard с начальной ценой в 4 миллиона 764 тысячи рублей.