Как выглядит редкий Audi Quattro, простоявший без движения 26 лет

Фото: открытые источники

В рамках аукционного дома CCA (Великобритания) с молотка уйдет интересный лот – редкий Audi Quattro 1985 выпуска, простоявший последние 26 лет без движения в сарае. До момента прекращения его эксплуатации машина пробежала 286 тысяч километров. За автомобиль планируют выручить всего 8-10 тысяч фунтов стерлингов или 772-965 тысяч рублей по текущему курсу.

Такая низкая цена обусловлена в первую очередь тем, что за годы простоя за машиной никто не ухаживал, и это прямым образом сказалось на её состоянии. Работоспособность двигателя и трансмиссии – не гарантируется, поскольку автомобиль даже не пытались завести. Не в лучшем состоянии находятся также кузов и салон, а также электрика.

Выставленный на торги экземпляр укомплектован турбированным 2,1-литровым 5-цилиндровым агрегатом, позволяющим ему разгоняться с места до первой «сотни» за 7,1-секунды.

Суммарно с 1980 по 1991 год Audi выпустила 11 тысяч единиц модели Quattro Turbo. С 1987 года этот спорткар начали комплектовать 2,2-литровым двигателем, а с 1989–го форсированной версией этого же мотора на 220 «сил».