Jeep продемонстрировал особенности нового Wagoneer

Фото: Jeep

Торговая марка выпустила новый тизерный ролик, который раскрывает все особенности нового Wagoneer. Примечательно, что автомобиль будет официально представлен всего через полторы недели.

Судя по новой информации, машина будет ориентирована на городское использование, так как в ролике транспортное средство двигается на фоне небоскребов. Вероятнее всего автомобиль пополнит ряды флагманов американской марки и будет напрямую конкурировать с топовыми моделями Мercedes-Вenz. Запуск конвейера с внедорожниками состоится во втором квартале 2021 года.

Особенностью экстерьера является необычная решётка радиатора с вертикально расположенными ламелями, над которыми подсвечено название модели. Если верить источнику, автомобиль получит новую мультимедийную систему с безрамочным сенсорным дисплеем диагональю в 12 дюймов. Приборная панель также получит цифровую модификацию. Под капотом может работать мотор на 3,6 литра с отдачей в 309 лошадиных сил или аналогичный ему трёхлитровый дизельный агрегат.