Интерьер Jeep Grand Cherokee засветился на фото

Фото: Jeep

В интернете опубликованы первые шпионские фотографии интерьера автомобиля Jeep Grand Cherokee в новой генерации.

Если верить источнику, внедорожный автомобиль получит широкоформатную цифровую приборную доску с диагональю в 10.5 дюймов, а также сенсорный экран для управления системой мультимедиа, который имеет наклонную модификацию. По словам инсайдеров, тачскрин будет продаваться в нескольких вариантах, и в зависимости от версии автомобиля он будет иметь диагональ от 7 до 10.1 дюйма. Поверх информационного развлекательного дисплея будет располагаться несколько физических кнопок, однако их функционал пока неизвестен.

Селектор коробки передач выполнен в виде шайбы. Торпеда будет покрыта кожей. Напомним, что в основе Grand Cherokee положена платформа Giorgio. Ходят слухи, что кроссовер будет продаваться с мотором на 3,6 литра в сочетании со стартер-генератором. Альтернативой станет двухлитровый бензиновый агрегат. Дебют автомобиля должен состояться в конце 2020 года. Сколько будет стоить авто, пока неизвестно.