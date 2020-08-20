Hyundai и Kia готовят загадочную модель Bayon

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Компания Hyundai совместно с дочерней маркой Kia готовят загадочный новый продукт под названием «Bayon».

Согласно информации, опубликованной в оформленном документе на данное наименование, патент распространяется на «автомобили; спортивные автомобили; фургоны; грузовики; автобусы; электромобили; запчасти и аксессуары для автомобилей». Другой информации о новом проекте Kia и Hyundai пока нет.

Предположительно название Bayon может получить какая-то новая компактная модель как Hyundai, так и Kia. Причем не исключено, что новинку обе марки могут выпустить одновременно.