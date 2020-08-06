Honda готовит для России конкурента Kia Rio

Фото: Honda

В базе Федерального института промышленной собственности появился патент и изображения нового поколения седана Honda City, который, судя по всему, готовится к выходу в продажу в России. Презентация этой модели состоялась еще в 2019 году, но до этого времени автомобиль не был представлен на российском рынке, однако пользовался высоким спросом в Китае и Индии.

Не исключено, что в «Хонде» не планируют выводить модель B-класса в продажу в РФ, а получили патент лишь для защиты авторских прав, но хочется надеться, что это не так.

Фото: FIPS

Если седану City будет дан «зеленый свет» в России, то он станет уверенным конкурентом таких моделей, как Renault Logan, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio, а также отечественных Lada Vesta.

Напомним, новый Honda City относится к сегменту B+. Его длина составляет 4553 мм, ширина – 1748 мм, а высота – 1467 мм. Колесная база – 2589 мм.

Техническое оснащение данной модели, заявленное в патенте, заставляет задуматься, действительно ли Honda планирует продавать такой автомобиль в РФ, поскольку машину планируют комплектовать 1-литровым 122-сильный бензиновым турбомотором, работающим в паре с вариатором. Явно не самая популярная связка среди российских покупателей.