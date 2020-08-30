Хэмильтон выиграл Гран При Бельгии 2020. Квят – 11-й

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Шестикратный и действующий чемпион мира Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Бельгии 2020 года. Лидер нынешнего сезона опередил на 8,5-секунды на финише своего партнера по команде Mercedes Вальтери Боттаса. Тройку замкнул Макс Ферстаппен на Red Bull.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят пересек финишную линию трассы в Спа-Франкоршамп 11-м.

Формула 1. Результаты Гран При Бельгии 2020 года.

1. Льюис Хэмильтон (Mercedes) – 44 круга

2. Вальтери Боттас (Mercedes) +8,448

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +15,455

4. Даниэль Риккиардо (Renault) +18,877

5. Эстебан Окон (Renault) +40,650

6. Алекс Албон (Red Bull) +42,712

7. Ландо Норрис (McLaren) +43,774

8. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +47,712

9. Ланс Стролл (Racing Point) +52,603

10. Серхио Перес (Racing Point) +53,179

11. Даниил Квят (Alpha Tauri) +1.10,200

12. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1.11,504

13. Себастьян Феттель (Ferrari) +1.12,894

14. Шарль Леклер (Ferrari) +1.14,920

15. Роман Грожан (Haas) +1.16,793

16. Николас Латифи (Williams) +1.17,795

17. Кевин Магнуссен (Haas) +1.25,540

Сошли с дистанции:

18. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

19. Джордж Расселл (Williams)

Карлос Сайнс – не вышел на старт из-за технических проблем.