Хэмильтон выиграл Гран При Бельгии 2020. Квят – 11-й

Шестикратный и действующий чемпион мира Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Бельгии 2020 года. Лидер нынешнего сезона опередил на 8,5-секунды на финише своего партнера по команде Mercedes Вальтери Боттаса. Тройку замкнул Макс Ферстаппен на Red Bull.
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят пересек финишную линию трассы в Спа-Франкоршамп 11-м.
Формула 1. Результаты Гран При Бельгии 2020 года.
1. Льюис Хэмильтон (Mercedes) – 44 круга
2. Вальтери Боттас (Mercedes) +8,448
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +15,455
4. Даниэль Риккиардо (Renault) +18,877
5. Эстебан Окон (Renault) +40,650
6. Алекс Албон (Red Bull) +42,712
7. Ландо Норрис (McLaren) +43,774
8. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +47,712
9. Ланс Стролл (Racing Point) +52,603
10. Серхио Перес (Racing Point) +53,179
11. Даниил Квят (Alpha Tauri) +1.10,200
12. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1.11,504
13. Себастьян Феттель (Ferrari) +1.12,894
14. Шарль Леклер (Ferrari) +1.14,920
15. Роман Грожан (Haas) +1.16,793
16. Николас Латифи (Williams) +1.17,795
17. Кевин Магнуссен (Haas) +1.25,540
Сошли с дистанции:
18. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)
19. Джордж Расселл (Williams)
Карлос Сайнс – не вышел на старт из-за технических проблем.
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