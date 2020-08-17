Genesis восстановил производство GV80

Фото: Genesis

Фирма Genesis сегодня сообщила о решении всех проблем, связанных с двухлитровым турбодизельным мотором.

Напомним, что конструктивный дефект на дизельных модификациях автомобилей GV80 был выявлен в начале лета текущего года. Из-за этого фирме даже пришлось приостановить конвейер, а также запретить отгрузки кроссоверов, которые работали на данном силовом агрегате. Дело в том, что многие клиенты бренда, которые успели приобрести новые автомобили, столкнулись с рядом проблем, включая чрезмерную вибрацию двигателя при движении на холостом ходу.

В результате на все бракованные машины производитель вынужден был продлить гарантийный срок (10 лет или же до 200 тысяч километров). Но как только все проблемы с дизельными агрегатами были решены, конвейер вновь был запущен. И на все новые автомобили GV80 будет распространяться уже стандартная гарантия в виде 5 лет эксплуатации или до 100 тысяч километров пробега.

Напомним, что машины GV80 будут продаваться в нашей стране и уже прошли сертификацию в трёх различных модификациях.