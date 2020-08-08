Гонщик команды Mercedes Вальтери Боттас выиграл квалификацию Гран При 70-летия Формулы-1 на трассе Сильверстоун. Финский пилот опередил своего партнера по коллективу и триумфатора предыдущего Гран При Льюиса Хэмильтона 0,063-секунды. Тройку замкнул заменяющий в составе Racing Point заболевшего коронавирусом Серхио Переса Нико Хюлкенберг. Немец уступил лидеру 0,928-секунды.
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят показал лишь 16-е время. Его партнер по команде будет завтра стартовать с 7-й позиции.
Формула 1. Результаты квалификации Гран При 70-летия Формулы 1
1. Вальтери Боттас (Mercedes) — 1.25,154
2. Льюис Хэмильтон (Mercedes) — +0,063
3. Нико Хюлькенберг (Racing Point) — +0,928
4. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +1,022
5. Даниэль Риккиардо (Renault) — +1,143
6. Лэнс Стролл (Racing Point) — +1,274
7. Пьер Гасли (Alpha Tauri) — +1,380
8. Шарль Леклер (Ferrari) — +1,460
9. Александер Албон (Red Bull) — +1,515
10. Ландо Норриc (McLaren) — +1,624
Не прошли в третий сегмент:
11. Эстебан Окон (Renault) — 1.27,011
12. Себастьян Феттель (Ferrari) — 1.27,078
13. Карлос Сайнс (McLaren) — 1.27,083
14. Роман Грожан (Haas) — 1.27,254
15. Джордж Расселл (Williams) — 1.27,455
Не прошли во второй сегмент:
16. Даниил Квят (Alpha Tauri) — 1.27,882
17. Кевин Магнуссен (Haas) — 1.28,236
18. Николас Латифи (Williams) — 1.28,430
19. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) — 1.28,433
20. Кими Райкконен (Alfa Romeo) — 1.28,493.
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