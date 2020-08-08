Фото: Yahoo Money

Гонщик команды Mercedes Вальтери Боттас выиграл квалификацию Гран При 70-летия Формулы-1 на трассе Сильверстоун. Финский пилот опередил своего партнера по коллективу и триумфатора предыдущего Гран При Льюиса Хэмильтона 0,063-секунды. Тройку замкнул заменяющий в составе Racing Point заболевшего коронавирусом Серхио Переса Нико Хюлкенберг. Немец уступил лидеру 0,928-секунды.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят показал лишь 16-е время. Его партнер по команде будет завтра стартовать с 7-й позиции.

Формула 1. Результаты квалификации Гран При 70-летия Формулы 1

1. Вальтери Боттас (Mercedes) — 1.25,154

2. Льюис Хэмильтон (Mercedes) — +0,063

3. Нико Хюлькенберг (Racing Point) — +0,928

4. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +1,022

5. Даниэль Риккиардо (Renault) — +1,143

6. Лэнс Стролл (Racing Point) — +1,274

7. Пьер Гасли (Alpha Tauri) — +1,380

8. Шарль Леклер (Ferrari) — +1,460

9. Александер Албон (Red Bull) — +1,515

10. Ландо Норриc (McLaren) — +1,624

Не прошли в третий сегмент:

11. Эстебан Окон (Renault) — 1.27,011

12. Себастьян Феттель (Ferrari) — 1.27,078

13. Карлос Сайнс (McLaren) — 1.27,083

14. Роман Грожан (Haas) — 1.27,254

15. Джордж Расселл (Williams) — 1.27,455

Не прошли во второй сегмент:

16. Даниил Квят (Alpha Tauri) — 1.27,882

17. Кевин Магнуссен (Haas) — 1.28,236

18. Николас Латифи (Williams) — 1.28,430

19. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) — 1.28,433

20. Кими Райкконен (Alfa Romeo) — 1.28,493.