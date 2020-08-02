Действующий чемпион Ф-1 Льюис Хэмильтон выиграл хаотичный Гран При Великобритании, финишировав с проколотым колесом. Британский гонщик опередил на финише пилота Red Bull Макса Ферстаппена. Тройку замкнул Шарль Леклер на Ferrari.
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят сошел с дистанции после серьезной аварии.
Экстренно сменивший в составе Racing Point заболевшего коронавирусом Серхио Переса Нико Хюлкенберг не смог стартовать в гонке из-за возникших технических проблем.
Формула 1. Результаты Гран При Великобритании 2020
1. Льюис Хэмильтон (Mercedes) – 52 круга
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +5,8563
3. Шарль Леклер (Ferrari) +18,4744
4. Даниэль Риккиардо (Renault) +19,6505
5. Ландо Норрис (McLaren) +22,2776
6. Эстебан Окон (Renault) +26,9377
7. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +31,1888
8. Алекс Албон (Red Bull) +32,6709
9. Лэнс Стролл (Racing Point) +37,31110
10. Себастьян Феттель (Ferrari) +41,85711
11. Вальтери Боттас (Mercedes) +42,16712
12. Джордж Расселл (Williams) +52,00413
13. Карлос Сайнс (McLaren) +53,37014
14. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +54,20515
15. Николя Латифи (Williams) +54,5491
16. Роман Грожан (Haas) +55,05017
17. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг
Сошли с дистанции:
18. Даниил Квят (Alpha Tauri)
19. Кевин Магнуссен (Haas)
20. Нико Хюлькенберг (Racing Point)
21. Серхио Перес (Racing Point)
Подпишитесь на нас: "Яндекс.Новости", "@Пульс", "Яндекс.Дзен", "Google News".