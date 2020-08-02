Фото: CGNT

Действующий чемпион Ф-1 Льюис Хэмильтон выиграл хаотичный Гран При Великобритании, финишировав с проколотым колесом. Британский гонщик опередил на финише пилота Red Bull Макса Ферстаппена. Тройку замкнул Шарль Леклер на Ferrari.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят сошел с дистанции после серьезной аварии.

Экстренно сменивший в составе Racing Point заболевшего коронавирусом Серхио Переса Нико Хюлкенберг не смог стартовать в гонке из-за возникших технических проблем.

Формула 1. Результаты Гран При Великобритании 2020

1. Льюис Хэмильтон (Mercedes) – 52 круга

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +5,8563

3. Шарль Леклер (Ferrari) +18,4744

4. Даниэль Риккиардо (Renault) +19,6505

5. Ландо Норрис (McLaren) +22,2776

6. Эстебан Окон (Renault) +26,9377

7. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +31,1888

8. Алекс Албон (Red Bull) +32,6709

9. Лэнс Стролл (Racing Point) +37,31110

10. Себастьян Феттель (Ferrari) +41,85711

11. Вальтери Боттас (Mercedes) +42,16712

12. Джордж Расселл (Williams) +52,00413

13. Карлос Сайнс (McLaren) +53,37014

14. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +54,20515

15. Николя Латифи (Williams) +54,5491

16. Роман Грожан (Haas) +55,05017

17. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг

Сошли с дистанции:

18. Даниил Квят (Alpha Tauri)

19. Кевин Магнуссен (Haas)

20. Нико Хюлькенберг (Racing Point)

21. Серхио Перес (Racing Point)