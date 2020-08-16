Формула 1. Хэмильтон выиграл Гран При Испании 2020, Квят – 12-й

Фото: Mercedes

Шестикратный и действующий чемпион Формулы 1 Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Испании 2020 года. Британец опередил на 24 секунды Макса Ферстаппена на Red Bull. Тройку замкнул Вальтери Боттас на Mercedes.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят финишировал в гонке на трассе Каталунья-Монтмело на 12-й позиции.

Формула 1. Результаты Гран При Испании 2020

1. Льюис Хэмильтон (Mercedes) – 66 кругов

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +24,177

3. Вальтери Боттас (Mercedes) +44,752

4. Лэнс Стролл (Racing Point) +1 круг

5. Серхио Перес (Racing Point) +1 круг

6. Карлос Сайнс (McLaren) +1 круг

7. Себастьян Феттель (Ferrari) +1 круг

8. Алекс Албон (Red Bull) +1 круг

9. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +1 круг

10. Ландо Норрис (McLaren) +1 круг

11. Даниэль Риккиардо (Renault) +1 круг

12. Даниил Квят (Alpha Tauri) +1 круг

13. Эстебан Окон (Renault) +1 круг

14. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг

15. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг

16. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг

17. Джордж Расселл (Williams) +1 круг

18. Николас Латифи (Williams) +2 круга

19. Роман Грожан (Haas) +2 круга

Сошли с дистанции:

20. Шарль Леклер (Ferrari)