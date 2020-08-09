Формула 1. Ферстаппен выиграл Гран При 70-летия. Квят – 10-й

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран При 70-летия Формулы 1. Голландец смог опередить два болида Mercedes Льюиса Хэмильтона и Вальтери Боттаса, финишировавших вторым и третьим соответственно.
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал в гонке на трассе Сильверстоун на 10-й позиции.
Формула 1. Результаты гонки Гран При 70-летия Формулы 1
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 52 круга
2. Льюис Хэмильтон (Mercedes) +11,3
3. Вальтери Боттас (Mercedes) +19,2
4. Шарль Леклер (Ferrari) +29,2
5. Александер Албон (Red Bull) +39,1
6. Лэнс Стролл (Racing Point) +42,5
7. Нико Хюлкенберг (Racing Point) +55,9
8. Эстебан Окон (Renault) +64,7
9. Ландо Норрис (McLaren) +65,5
10. Даниил Квят (Alpha Tauri) +69,6
11. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +70,6
12. Себастьян Феттель (Ferrari) +73,3
13. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +74,0
14. Даниэль Риккиардо (Renault) +1 круг
15. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг
16. Роман Грожан (Haas) +1 круг
17. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг
18. Джордж Расселл (Williams) +1 круг
19. Николас Латифи (Williams) +1 круг
20. Кевин Магнуссен – сход.
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