Формула 1. Ферстаппен выиграл Гран При 70-летия. Квят – 10-й

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Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран При 70-летия Формулы 1. Голландец смог опередить два болида Mercedes Льюиса Хэмильтона и Вальтери Боттаса, финишировавших вторым и третьим соответственно.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал в гонке на трассе Сильверстоун на 10-й позиции.

Формула 1. Результаты гонки Гран При 70-летия Формулы 1

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 52 круга

2. Льюис Хэмильтон (Mercedes) +11,3

3. Вальтери Боттас (Mercedes) +19,2

4. Шарль Леклер (Ferrari) +29,2

5. Александер Албон (Red Bull) +39,1

6. Лэнс Стролл (Racing Point) +42,5

7. Нико Хюлкенберг (Racing Point) +55,9

8. Эстебан Окон (Renault) +64,7

9. Ландо Норрис (McLaren) +65,5

10. Даниил Квят (Alpha Tauri) +69,6

11. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +70,6

12. Себастьян Феттель (Ferrari) +73,3

13. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +74,0

14. Даниэль Риккиардо (Renault) +1 круг

15. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг

16. Роман Грожан (Haas) +1 круг

17. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг

18. Джордж Расселл (Williams) +1 круг

19. Николас Латифи (Williams) +1 круг

20. Кевин Магнуссен – сход.