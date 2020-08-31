Ferrari не собирается отказываться от GTC4 Lusso

Фото: Ferrari

Представители премиального производителя опровергли информацию о том, что спортуниверсал вместе с выходом первого кроссовера Purosangue, исчезнет из серии. Примечательно, что первые внедорожники фирмы должны сойти с конвейера уже через два года.

Если эпидемия коронавируса в скором времени подойдёт к концу и производственные планы не будут сдвинуты, то фирме удастся без задержек выпустить кроссовер, который будет построен на обновлённой переднемоторной архитектуре. Она даёт возможность использовать такие ДВС, как V6, V8 и V12, сочетая их с электрифицированными агрегатами.

Производитель обещает, что внедорожник получит очень просторный и комфортабельный салон в сочетании с вместительным багажником. Именно из-за данного описания нового внедорожника у экспертов появились сомнения о том, останется ли полноприводный GTC4 Lusso в серии. Ведь ходят слухи, что новый кроссовер будет больше похож не на традиционный внедорожник, а на четврёхдверное купе с увеличенным клиренсом.

Однако в фирме сообщили, что отказываться от GTC4 Lusso не собираются. Напомним, что сейчас этот автомобиль работает за счёт атмосферного мотора с ёмкостью 6,3 литра, мощностью в 608 лошадиных сил.