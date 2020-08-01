Ф1. Результаты квалификации Гран При Великобритании 2020

Фото: Crash

Шестикратный и действующий чемпион мира Льюис Хэмильтон выиграл квалификацию Гран При Великобритании 2020 года. Британский пилот опередил на 0,313 секунды своего партнера по команде Mercedes Вальтери Боттаса. Тройку замкнул Макс Ферстаппен на Red Bull.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квот завершил квалификацию на трассе Сильверстоун на 14-й позиции.

Формула 1. Результаты квалификации Гран При Великобритании 2020

1. Льюис Хэмильтон (Mercedes) – 1.24,303

2. Вальтери Боттас (Mercedes) +0,313

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1,022

4. Шарль Леклер (Ferrari) +1,124

5. Ландо Норрис (McLaren) +1,479

6. Лэнс Стролл (Racing Point) +1,536

7. Карлос Сайнс (McLaren) +1,662

8. Даниэль Риккиардо (Renault) +1,706

9. Эстебан Окон (Renault) +1,906

10. Себастьян Феттель (Ferrari) +2,036

Выбыли после второго сегмента:

11. Пьер Гасли (Alpha Tauri)

12. Алекс Албон (Red Bull)

13. Нико Хюлькенберг (Racing Point)

14. Даниил Квят (Alpha Tauri)

15. Джордж Расселл (Williams)

Выбыли после первого сегмента:

16. Кевин Магнуссен (Haas)

17. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

18. Кими Райкконен (Alfa Romeo)

19. Роман Грожан (Haas)

20. Николя Латифи (Williams)