Экспортную Lada 1200 1975 года выпуска продают за 300 тысяч рублей

Фото: Autocar

На продажу в Великобритании выставили старенькую Lada 1200 1975 года выпуска. В России этот автомобиль больше известен под индексом ВАЗ-2101.

Lada 1200 была первой моделью российской сборки, которая добралась до рынка «Туманного Альбиона». По словам продавца раритетной машины, автомобиль оснащен усиленным шасси, имеет очень мягкую подвеску и систему ручного запуска двигателя.

Приводит в движение заднеприводную машину 4-цилиндровый 1,2-литровый двигатель на 59 лошадиных сил, работающий в связке с 4-диапазонной МКПП. С места до первой «сотни» такая Lada разгоняется за 20 секунд. Максимальная скорость равна 140 километрам в час.

Пробег продающейся в Великобритании «копейки» составляет 105 тысяч километров. Судя по снимкам, опубликованным в объявлении, отечественный седан находится в неплохом состоянии.

Стоимость экспортного ВАЗ-2101 составляет 2995 фунтов стерлингов или 292 тысячи рублей по текущему курсу.