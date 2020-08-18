Dodge Viper попал под отзыв в РФ

Фото: Dodge

На территории нашей страны запущена кампания по отзыву транспортных средств Dodge. Примечательно, что она касается старых экземпляров Dodge Viper, которые выпускались 15 лет назад.

Сообщается, что на отечественном рынке условиям акции соответствует всего 4 экземпляра этих автомобилей. Как оказалось, причиной отзыва является некорректная работа блока управления, из-за чего неожиданно для водителя и пассажиров могут активироваться подушки безопасности. Это не только может привести к аварийной ситуации, но и чревато нанесением вреда здоровью людям в машине.

Отзыв в России является частью масштабной кампании, которая больше затронула рынок Америки. Там согласно оценкам местных специалистов будет отправлено в сервисные центры более 3 500 автомобилей.