Для внедорожников Toyota Land Cruiser 80 и 100 придумали ретро-киты

Фото: Flex Renoca

Японское тюнинг-ателье Flex Renoca разработали так называемые ретро-киты для внедорожников Toyota Land Cruiser. Приобретя такой кит владельцы «Крузаков» 80 и 100-й серий смогут превратить свои машины в старый Land Cruiser 60 Series, а 90-й «Прадо» можно будет «состарить» до 70-й серии.

В каждый ретро-комплект входит два стиля: можно выбрать как полностью хромированную решетку радиатора, так и вариант с антихромом. Также доступна разная окраска колес.

Ряд вариантов включает в себя такие решения, как 2-цветный окрас кузова, виниловые столешницы, деревянные панели. В интерьере предусмотрены ретро-кожа на сиденьях, желтый оттенок стекол, а также рулевое колесо в «олдскульном» стиле.

За ретро-кит для Land Cruiser просят от 2 миллионов 298 тысяч до 3 миллионов 298 тысяч йен или 1 миллион 600 тысяч – 2 миллиона 300 тысяч рублей по текущему курсу.