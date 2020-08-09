Дешевый аналог Renault Koleos вышел в продажу

Фото: Dongfeng

На китайском авторынке стартовали продажи нового кроссовера Dongfeng T5, а также его удлинённой версии T5L. В рамках рестайлинга автомобиль получил ряд перемен в экстерьере, а также обзавелся набором дополнительных опций.

Напомним, «паркетник» Dongfeng T5 и T5L во многом схож с французским кроссом Renault Koleos последней генерации. Длина начальной модели составляет 4550 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1725 мм. Колесная база равна 2720 мм. Версия T5L на 230 мм длиннее – до 4780 мм.

В моторную линейку обоих исполнений кроссовера T5 входят два турбированных агрегата на 1,5- и 1,6-литра, выдающий 150 и 204 лошадиные силы. Связку каждому из них составляет 6-ступенчатая «механика» или классический гидротрансформаторный «автомат». Привод – только передний.

Стоимость базовой комплектации нового Dongfeng T5 начинается от 69 тысяч 900 юаней или 740 тысяч рублей. За «топовое» исполнение этой модели просят 149 тысяч 900 юаней или 1 миллион 580 тысяч рублей по текущему курсу.