Бюджетный Kia Sportage стал бестселлером марки

Дилеры компании Kia реализовали в период с января по июль 2020 года 41 тысячу кроссоверов Kia Sportage в бюджетной модификации, что является лучшим показателем среди моделей корейского бренда на китайском авторынке.

Напомним, доступная версия Kia Sportage спроектирована на третей генерации одноименной модели, продававшейся в России до 2015 года. Продают её исключительно в «Поднебесной» параллельно с кроссовером нового поколения.

Автомобиль комплектуется 2-литровым атмосферным двигателем на 161 лошадиную силу или 1,4-литровым турбомотором на 140 «сил». В качестве трансмиссий предложены 6-ступенчатая МКПП, 6-диапазонный «автомат» и 7-скоростной «робот». Привод можно выбрать как передний, так и полный.

Стоимость удешевленного Kia Sportage в КНР начинается от 108 тысяч 900 юаней или 970 тысяч рублей по актуальному курсу.