Bentley Continental GT скоро выйдут в продажу

Фото: Bentley

Сегодня стало известно, что началось производство новой версии автомобиля, посвящённого рекорду, который был установлен купе в прошлом году. Тогда пилот суперкара смог преодолеть подъём почти в 20 километров всего за десять минут.

Примечательно, что всего в продажу поступит 15 экземпляров, и все они уже забронированы. Особенностями автомобиля Bentley Continental GT станет жёлто-зелёный окрас кузова. Оттенок был разработан ведущими дизайнерами ателье Mulliner. Используется большое количество декоративных элементов из карбона. 22-дюймовые диски получили глянцевое чёрное покрытие, а тормозные суппорты окрашены в ядовитый зелёный цвет.

В интерьере владельца порадует обильное использование углепластика, алькантары с яркой прострочкой. Особенностью передней панели является запечатлённая информация о недавно поставленном рекорде. Под капотом автомобиля будет работать мотор на 635 лошадиных сил, который обеспечивает разгон до 333 километров в час. Примечательно, что и показатели динамики у этого суперкара весьма привлекательны. С места до 100 километров в час он может разогнаться всего за 3.7 секунды.