Автомобили Datsun попали под отзыв на рынке России

Фото: Datsun

Профильное ведомство сообщило о старте кампании по отзыву транспортных средств торговой марки Datsun. Всего условиям акции соответствует более 93 тысяч автомобилей, а это более чем 70 процентов от общего количества реализованных машин в Российской Федерации.

Как оказалось, причиной отзыва являются неполадки с системой безопасности. Дело в том, что патрон газогенератора, установленного в аэрбеге, был ненадлежащего качества. При определённых условиях вещество в его составе может испортиться, что приведёт к его разрушению. Это чревато серьёзными последствиями. Ведь в случае ДТП подушка безопасности может полностью разрушиться, а осколки могут повредить водителя и пассажиров.

В настоящий момент дилеры торговой марки пытаются связаться со всеми покупателями данных автомобилей, дабы сообщить о необходимости отправиться в сервисный центр для ремонта. Все работы будут выполнены бесплатно.

Примечательно, что данная отзывная кампания стала рекордной для самой торговой марки Datsun в рамках российского рынка.