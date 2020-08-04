Audi рассекретила рублёвые цены на A6 Allroad Quattro

Фото: Audi

Немецкий производитель начал принимать заказы в РФ на новый автомобиль. Цены на A6 Allroad Quattro стартуют от 4 миллионов 259 тысяч рублей. Первые поставки начнутся уже в конце текущего года.

Под капотом установлен дизельный мотор на 249 лошадиных сил, а также бензиновый агрегат на 340 лошадей, который сочетается со стартер-генератором на 48 Вольт. Россияне смогут приобрести автомобиль в шести модификациях. Базовое оснащение подразумевает наличие полного привода, пневматической подвески адаптивного типа, а также возможности автоматического контроля клиренса во время пути.

Универсал в стандартной модификации отличается 18-дюймовыми дисками, системой климат-контроля на две зоны, диодной оптикой, а в салоне будет установлен руль с кожаной оплёткой и функция подогрева передних кресел. Более дорогие модификации получат расширенный пакет ассистентов для водителя, климат-контроль на 4 зоны, а также пакет дополнительного освещения интерьера. Самая дорогая версия автомобиля обойдётся в 4 миллиона 817 тысяч рублей.