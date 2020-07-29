Засветились новые фото Lamborghini SCV12

Фото: Lamborghini

На сайте премиального производителя появились новые изображения гиперкара модели SCV12. Напомним, что этот автомобиль выйдет с конвейера в количестве всего 40 экземпляров. И все они будут предназначены только для трековой езды.

Особенностью двухдверки станет наличие системы самоблокирующегося дифференциала с возможностью регулировки под ту или иную трассу. Мощность двигателя форсироана вплоть до 830 лошадиных сил. За это отвечает атмосферный мотор с ёмкостью в 6.5 литра.

Ранее стало известно о том, что разработчики усовершенствовали аэродинамические характеристики гиперкара за счёт массивного сплиттера, антикрыла и двойной модификации воздухозаборников. Помимо этого, будет использоваться многоуровневый диффузор.