Volkswagen Tiguan стал кросс-купе. Первые фото

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В Сеть утекли первые шпионские фотографии нового кроссовера Volkswagen, спроектированного два базе модели Tiguan. Автомобиль получил название Tiguan X и представляет собой купеобразную версию популярного немецкого «паркетника». Судя по снимкам, первыми новинку получат китайцы. Для покупателей из «Поднебесной» кроссовер предложат с одним двигателем, но в двух вариантах мощности.

Передняя часть кузова нового Tiguan X копирует решение традиционного кроссовера после рестайлинга. Автомобиль получил фары в стиле последнего VW Golf, а также хромированные «подковы» в версии R Line. Корма же оказалась оригинальной, где фонари объединили в единый блок горизонтальной светодиодной полосой.

Как будет выглядеть интерьер кросс-купе Tiguan, пока неизвестно. Ожидается, что внутри автомобиля появится те же новшества, которыми может похвастать обновленный «паркетник» в традиционном кузове: виртуальная приборная панель, сенсорный блок климат-контроля и мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем.

Под капот кросс-купе для Китая установят 2-литровый бензиновый турбомотор на 186 или 220 лошадиных сил. Связку ему составит 7-диапазонный «робот».

В продажу в КНР автомобиль поступит до конца этого года, а затем появится и на глобальном рынке, где, вероятно, будет выглядеть чуточку по-другому и получит иное техническое оснащение.