В Сети показали необычный автодом на базе УАЗ «Пикап»

На YouTube-канале «808» появился видеоролик, посвященный необычному автомобильному кемперу «Эльбрус». Автодом разработан на базе модели УАЗ «Пикап».

По словам авторов канала, производством таких машин занимается одна из подмосковных компаний. Она же переделывает Lada Granta и УАЗ «Буханка» в дома на колесах.

Новинка компании – автокемпер «Эльбрус» – получила черное защитное покрытие Raptor, оригинальную решетку радиатора и передний бампер с кенгурятником, расширители колесных арок, внедорожные покрышки, шноркель и доработанную подвеску с увеличенным дорожным просветом.

Мощные привода позволяют трансформировать жилой модуль в автопалатку всего за 22 секунды, внутри которой расположены раковина, холодильник, кассетный санузел, три спальных места, обеденная зона, розетки и освещение.

Автомобиль оснащается тем же двигателем, что и стандартный УАЗ «Пикап»: 2,7-литровым бензиновым агрегатом на 150 лошадиных сил, работающим в паре с МКПП.

За необычный дом на колесах разработчики автомобиля просят 2 миллиона 500 тысяч рублей.