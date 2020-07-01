В России под отзыв попали автомобили Hyundai Elantra

Фото: Hyundai

На сайте Росстандарта появилась информация об очередной кампании по отзыву транспортных средств.

На этот раз речь идёт про автомобиль Elantra торговой марки Hyundai. Под отзыв попадает более 47 тысяч экземпляров, которые продавались в РФ начиная с конца лета 2005 года по конец весны 2011 года. Уточнить соответствие автомобиля кампании по отзыву можно с помощью vin-кода. Для этого достаточно посетить сайт Росстандарта и ввести номер в соответствующем поле.

Причиной отзыва является вероятность короткого замыкания. В настоящий момент дилеры пытаются связаться со всеми покупателями этих автомобилей, указывая на необходимость отправиться в ближайший сервисный центр, где все работы будут выполнены бесплатно.

Отметим, что для торговой марки Hyundai это не первые серьёзные проблемы за последние несколько месяцев. Так, в конце прошлого года был зафиксирован значительный дефект моторов, которыми комплектовались автомобили Santa Fe и Sonata. Из-за этого компании пришлось отозвать с рынка более 2 миллионов 600 тысяч транспортных средств.