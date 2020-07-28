В России обновился кроссовер Changan CS35 Plus

Фото: Changan

Компания Changan обновила свой самый популярный кроссовер в России – CS35 Plus. В рамках модернизации китайский «паркетник» получил новую сенсорную панель управления «мультимедией», обновленную акустическую систему Hi-End с шестью динамиками в дорогих комплектациях и четырьмя в начальной.

Кроме того, ручки дверей российских Changan CS35 Plus теперь окрашены в цвет кузова и дополнены хромированной отделкой.

Напомним, официальный дебют модели CS35 Plus в России под маркой Changan состоялся в 2019 году. С начала 2020 года объем продаж кроссовера составил более 1200 экземпляров, что позволило ему занять лидирующую строчку в списке самых популярных моделей бренда.

Кроссовер комплектуется 1,6-литровым двигателем, работающим в паре, как с 5-ступенчатой МКПП, так и 6-диапазонной автоматической коробкой передач фирмы Aisin.

Обновленная версия CS35 Plus уже доступна для покупателей во всех официальных дилерских центрах марки в России. Стоимость базовой комплектации китайского “паркетника” составляет от 1 миллиона 179 тысяч 900 рублей. За максимальное исполнение просят 1 миллион 319 тысяч 900 рублей.