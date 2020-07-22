В Казахстане собрали тестовую партию JAC J7 для РФ

Фото: JAC

Предприятие «СарыаркаАвтопром», расположенное в Казахстане, осуществило тестовую сборку китайских лифтбэков JAC J7. Первые автомобили, сошедшие с конвейера завода в городе Костанай, отправятся в Россию для прохождения процедуры сертификации, после которой автомобиль сможет выйти на российский авторынок.

Накануне на официальной странице бренда JAC в социальных сетях появились фотографии двух лифтбэков казахстанской сборки. Машины красного цвета на снимках частично оклеены специальной пленкой, которую часто используют в качестве защиты лакокрасочного покрытия при транспортировке. Примечательно, но на корме автомобилей можно увидеть шильдик A5, в то время как ожидалось, что экспортная модель получит название J7.

Таким образом, каким в итоге окажется имя автомобиля для России, пока неизвестно. Даты появления китайского седана в продаже также не оглашаются. Все будет зависеть от того, сколько времени займет процедура сертификации.

Напомним, в Китае JAC A5 комплектуется 1,5-литровым турбомотором с 6-ступенчатой МКПП или вариатором Punch. Длина автомобиля равна 4772 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1492 мм. Размер колесной базы составляет 2760 мм.