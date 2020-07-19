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Российские внедорожники Lada 4×4 могут вернуться в Европу. Помогут им в этом представители инициативной группы, предлагающей организовать сборку автомобиля прямо в Германии. В список выдвинувших данную идею вошли такие известные имена, как: руководитель компании Partisan Motors Юрий Постников, известный дизайнер Владимир Ярцев, директор компании «Супер-Авто» Антон Губа и бывший руководитель проекта Derways Cowboy Александр Романов.

Новый проект по возвращению Lada 4×4 на европейский авторынок предусматривает организацию крупноголовой сборки автомобиля в городе Магдебург (Германия). По словам авторов проекта, комплектующие, которые будут использоваться в процессе, могут быть как российскими, так и от европейских поставщиков.

Кроме того, по данным «За Рулем», в случае, если наладить сборку российского внедорожника в Германии все-таки не удастся, существует альтернативный вариант, при котором будет выпущен оригинальный автомобиль на агрегатах российской Lada 4×4. За основу такой машины планируется взять внедорожник «Аскет» от фирмы «Супер-Авто».