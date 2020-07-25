Удешевленный Skoda Kamiq побил по продажам Kia Seltos и Hyundai Creta

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С мая 2020 года на китайском авторынке продается удешевленная версия кроссовера Skoda Kamiq. В июне эта модель оказалась бестселлером чешской марки в сегменте SUV, разойдясь тиражом в 4 тысячи единиц, что позволило ей опередить таких грандов в своем классе, как Kia Seltos (3 тысячи 500 машин) и Hyundai Creta (3 тысячи автомобилей).

Напомним, удешевленная версия кроссовера Skoda Kamiq спроектирована на платформе PQ25. Автомобиль оснащается 1,5-литровым атмосферным агрегатом на 110 лошадиных сил, работающим в связке с 5-ступенчатой МКПП и 6-диапазонным «автоматом», а также 1,2-литровым турбомотором на 116 «сил» с 7-скоростным «роботом». Привод – только передний.

Стоимость бюджетной версии Skoda Kamiq в «Поднебесной» составляет от 89 тысяч 900 до 125 тысяч 900 юаней или 917 – 1 миллион 285 тысяч рублей по актуальному курсу.