Toyota защитила от угона в РФ Land Cruiser 200, Prado и Alphard

Фото: Toyota

Toyota сообщила об оснащении противоугонным идентификатором T-Mark еще трех моделей, представленных на российском авторынке. К кроссоверу RAV4 и седану Camry присоединились внедорожники Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado, а также минивэн Alphard. Наличие такой системы на данных моделях лишает их угон экономического смысла.

Напомним, противоугонный идентификатор T-Mark представляет собой специальную маркировку, состоящую из 10 тысяч микроточек на пленке толщиной 1 мм. Каждая точка хранит собственный уникальный, несовпадающий с VIN-номером код, в котором содержится полная информация о машине (вин-номер, дата производства, комплектация, двигатель и даже цвета кузова и интерьера).

Фото: Toyota

Считать информацию с PIN-кода можно лишь при многократном увеличении точки, либо на самом автомобиле с помощью специального оборудования. Карта нанесения маркировки засекречена и меняется раз полгода. Наличие такой маркировки позволяет защитить владельцев автомобилей «Тойота», пользующихся спросом у автоугонщиков, от краж их машин, а также дает возможность при покупке на вторичном рынке радикально снизить вероятность приобретения ранее похищенного автомобиля.