Toyota рассекретила авто Corolla GR Sport, которое появится в РФ

Фото: Toyota

Сегодня Toyota рассекретила седан Corolla GR Sport. Сообщается, что автомобиль доберётся до рынка Российской Федерации.

Новинка будет отличаться обилием чёрных элементов в дизайне, которые заменят детали с хромированным покрытием. Помимо этого, автомобиль получит двухцветный окрас. Кузов может быть выполнен в любом из 8 оттенков, которые будут сочетаться с чёрной крышей.

Базовой версии полагаются 17-дюймовые диски, а опционально доступны диски на 18 дюймов. В интерьере автомобилиста порадует стильное исполнение в тёмных тонах. Рулевое колесо получит обивку из перфорированной кожи, а на порогах появятся накладки с соответствующим логотипом. За дополнительную плату можно приобрести функцию подсветки салона.

В зависимости от рынка, автомобиль будет комплектоваться бензиновым мотором либо же гибридной силовой установкой. Цены на машину пока держатся в тайне.