Subaru оснастит Tide WRX STI новым турбомотором

Фото: Subaru

Актуальная версия заряженного седана продаётся на домашнем рынке Subaru с 2-литровым мотором, форсированным до 308 лошадиных сил. Тем временем фирма занимается разработкой нового поколения данного транспортного средства. На глобальный рынок машина поступит примерно через полтора года.

Новинка будет построена на основе платформы SGP. Учитывая, что производство прежнего двухлитрового двигателя свернули несколько месяцев назад, компания оснастит новый седан другим мотором. Так, если верить одному из японских источников, четырёхдверка в новом поколении получит оппозитный двигатель наддувного типа с ёмкостью в 2,4 литра, который будет форсирован вплоть до 400 лошадиных сил. Предполагается, что такая силовая установка будет сочетаться с коробкой передач механического типа на 6 ступеней.

Помимо этого, обычный седан WRX получит турбированный мотор с ёмкостью в 2,4 литра, который будет иметь мощность в 268 лошадиных сил. Такой двигатель будет сочетаться с коробкой передач механическая либо же с безступенчатым автоматом. Сколько будет стоить новый автомобиль, пока неизвестно.