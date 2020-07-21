Состоялась презентация Lamborghini Aventador

Фото: Lamborghini

Aventador SVJ Roadster является экземпляром из ограниченной партии размером в 800 экземпляров. Но на этом премиальная торговая марка решила не останавливаться и планирует вывести на рынок ещё более лимитированную партию авто.

Новинка получит приставку в названии Xago Edition. Всего будет выпущено 10 суперкаров, приобрести которые можно только онлайн. Сколько будет стоить уникальная модификация, неизвестно. Но, вряд ли цена составит менее 40 миллионов рублей.

Примечательно, что при разработке внешнего вида суперкаров, дизайнеры вдохновились атмосферным явлением, которое происходит на Северном полюсе Сатурна. Оно выглядит, словно пчелиные соты. Эта идея хорошо читается не только в оформлении экстерьера, но и в интерьере. В частности, отделка салона полностью повторяет контрастное сочетание дизайна кузова.

Что касается технических характеристик, то автомобиль будет работать на основе двигателя с рабочим объёмом в 6.5 литра, который имеет мощность в 770 лошадиных сил. Он сочетается с системой полного привода. Автомобиль очень динамичен, и до сотни с места добирается всего за 2.9 секунды. Максимальная скорость движения ограничена показателем в 350 километров в час.