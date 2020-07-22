Skoda рассекретила дату презентации Enyaq

Фото: Skoda

Бренд Skoda готовится к анонсированию своего первого в истории электрического паркетника. Чешская компания поделилась весьма лаконичным дизайном автомобиля и рассекретила дату презентации транспортного средства. Как оказалось, премьера состоится в Праге 1 сентября. При этом, в продажу автомобили поступят не раньше 2021 года.

Пока о транспортном средстве известно не так много. В его основе будет положена модульная платформа МЕВ, которая была разработана немецкой компанией Volkswagen специально для электрических автомобилей.

Кроссовер получит систему заднего привода и станет самой мощной моделью в линейке чешской торговой марки. Модификация с приставкой RS будет оснащена силовой установкой, форсированной до 306 лошадиных сил. Что касается полноприводной модификации, то она сможет с места до первой сотни разогнаться чуть больше, чем за 6 секунд, а запас хода на одном заряде аккумуляторных блоков составит 460 километров.

В серии будет и дальнобойная версия, которая позволит преодолеть более 500 километров пути. Ходят слухи, что в продажу поступят и более бюджетные нотификации, которые будут оснащены силовой установкой на 148 лошадиных сил в сочетании с батареей на 55 кВт в час. Сколько будут стоить новинки, пока неизвестно.