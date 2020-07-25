Дилеры Hyundai начали продажи новой версии субкомпактного кроссовера Venue, оснащенного принципиально новой трансмиссией. Daily-Motor.Ru уже рассказывал о новой разработке южнокорейской марки, получившей название «умная механическая коробка передач». Теперь данная трансмиссия дебютировала на модели Venue.

Новая трансмиссия, разработанная инженерами Hyundai, призвана объединить сильные стороны АКПП и МКПП. Коробка передач лишена педали сцепления, но сохранила традиционный селектор передач. Смены ступеней осуществляются без сброса газа.

Стоимость Hyundai Venue с «умной МКПП» оказалась на 20 тысяч рупий выше, чем за обычную «механику». «Робот» существенно дороже – на 114 тысяч рупий или 108 тысяч рублей по актуальному курсу.

Двухпедальная «механика» сочетается под капотом Venue исключительно с 1-литровым 120-сильным турбомотором (самый мощный в линейке модели).

Напомним, цены на Hyundai Venue в Индии стартуют с отметки в 670 тысяч рупий или 635 тысяч рублей по текущему курсу.

В будущем аналогичная трансмиссия должна появиться и в соплатформеннике Venue от Kia под названием Sonet. Данная модель в отличии от субкомпактного кроссовера Hyundai, может добраться и до России.