России достался только один прощальный Bentley Mulsanne

Фото: Bentley

Премиальная торговая марка выпустит на рынок Российской Федерации всего один из тридцати лимитированных эксклюзивных автомобилей Mulsanne серии 6.75 Edition, который подготовили в ателье Mulliner. Примечательно, что этот автомобиль будет представлен в столичном дилерском центре России.

Прощальная модификация машины получила знаменитый мотор на 6.75 литров, мощностью в 512 лошадиных сил. На сборку такого силового агрегата на заводе торговой марки уходит в среднем около 15 часов. На передней части двигателя будет установлена табличка, которая несёт информацию об ответственного за сборку инженера, а также его подпись.

Лимитированная версия характеризуется обилием серебристых оттенков в декоре салона. Помимо этого, в интерьере читаются отсылки к легендарному мотору, который лежит в основе лимитированной версии автомобиля. Что касается экстерьера, то машина получила хромированную окантовку передней светотехники, а также шикарные диски на 21 дюйм с эксклюзивным дизайном. Сколько будет стоить этот необычный экземпляр автомобиля, пока не сообщается.