Renault Arkana от Samsung становится глобальной моделью

Samsung XM3. Фото: Samsung

Редакция Daily-Motor.Ru уже рассказывала о том, что на южнокорейском рынке компания Renault продает кроссовер Arkana под маркой Samsung (автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000 года, к производителю бытовой техники и смартфонов компания отношения уже давно не имеет). Автомобили схожи по дизайну, но построены на разных платформах.

Samsung XM3 для южнокорейского рынка спроектирован на платформе CMF-B, являющейся «тележкой» для последних генераций Renault Clio и Renault Captur (не путать с российским Kaptur). Российский кроссовер-купе Renault Arkana же, в отличие от корейского собрата, построен на новой платформе, производной от B0.

Накануне стало известно, что Samsung XM3 решили сделать глобальной моделью. Первым новым рынком для купе-кроссовера станет Чили, где продавать автомобиль, разумеется, будут под брендом Renault. Название правда пока неизвестно.

Пожалуй, одним из самых перспективных рынков для такого кросс-купе можно считать Европу, однако пока о возможности поставок такого кроссовера в страны «Старого света» не сообщается.