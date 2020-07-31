Раскрыты рублёвые цены на Toyota Highlander

Фото: Toyota

Компания Toyota представила на отечественном рынке кроссовер Highlander. В новом поколении автомобиль получит две комплектации, «Престиж» и «Люкс Safety». Их стоимость составит 3 миллиона 688 тысяч и 4 миллиона 291 тысяча рублей соответственно.

Примечательно, что новая генерация построена на платформе TNGA. За счёт этого колёсная база увеличилась на 6 сантиметров, а ширина – на 5 сантиметров. Помимо этого значительно увеличилось свободное пространство для пассажиров второго и третьего ряда, что позволит им путешествовать в более комфортных условиях даже длительное время. Разработчики указывают на улучшенную шумоизоляцию и внедрение системы климат-контроля на три зоны.

Комплектация «Престиж» является базовой и включает в себя светодиодную оптику, установку камер заднего вида, несколько ассистентов для водителя, включая передний парктроник. На передней панели будет располагаться экран виртуальной приборной доски, а также 8-дюймовый дисплей для управления системой мультимедиа.

В комплектации «Люкс Safety» будет более богатое оснащение. В салоне появится проекционный дисплей на 10.5 дюймов, панорамная крыша, множество полезных опций для водителя, включая систему кругового обзора. Внешне автомобиль будет отличаться 20-дюймовыми колёсными дисками из легкосплавных материалов. В основе машины положен атмосферный мотор на 3.5 литра мощностью в 249 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автоматического типа на 8 ступеней.