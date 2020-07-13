Раскрыт дизайн Nissan Аriya

Фото: Nissan

Всего через два дня состоится официальная премьера электрокара Nissan Аriya. Несмотря на это, торговая марка решила поделиться новым роликом, который рассекретил дизайн экстерьера будущего электрокара.

Так, стало понятно, что автомобиль получит панорамную крышу, а заднюю светотехнику будет объединять диодная линия. На передней части автомобиля будет красоваться зауженная головная оптика, что соответствует актуальным тенденциям на автомобильном рынке. На одном из кадров промелькнул логотип, намекающий, что автомобиль будет продаваться с системой полного привода и работать за счёт двух моторов.

Примечательно, что новый электрокар вполне может добраться и до рынка Российской Федерации, так как в профильной базе данных было запатентовано новое товарное имя. При этом, если автомобиль и появится в России, то вполне возможно, что он будет лишён системы автономного вождения, который был заявлен для этой модификации.