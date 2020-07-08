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Специалисты профильного аналитического агентства сообщили о том, что за первые 6 месяцев текущего года на территории Российской Федерации было продано менее 636 тысяч транспортных средств, включая коммерческие легковушки. Если сравнивать результаты 2019 года, можно заметить отрицательную динамику, которая превышает 23 процента.

При этом, представители Ассоциации Европейского бизнеса отметили, что несмотря на чрезвычайно резкое падение продаж новых транспортных средств этой весной, в прошлом месяце появились первые признаки медленного возрождения рынка. Вполне вероятно, что до конца года ситуация стабилизируется. Однако будет ли продемонстрирован прирост по сравнению с прошлым годом, сложно сказать. Ведь рынок пережил очень резкие скачки: небольшой подъём в начале года, низкое падение из-за введения карантинных мер и постепенное восстановление в начале лета.

Как и прежде, самыми продаваемыми автомобилями в стране являются Lada Granta. В десятку лучших также входят такие модели как Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Volkswagen Polo, Renault Logan, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4.