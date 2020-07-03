Представлен самый «сильный» Dodge Charger

Фото: Dodge

Компания Dodge представила модифицированный автомобиль модели Charger SRT Hellcat Redeye. Стоимость машины стартует от 5 миллионов 500 тысяч рублей.

Начало продаж модели назначено на первые месяцы будущего года. Под капотом авто будет установлен силовой агрегат с ёмкостью 6,2 литра, который был форсирован до 808 лошадиных сил. За счёт установки модернизированных поршней и шатунов, а также улучшения модификации клапана, удалось значительно повысить эффективность работы силового агрегата. Автомобиль будет комплектовать автоматической трансмиссией на 8 ступеней.

Разработчики утверждают, что машина получит амортизаторы адаптивного типа, а также обновлённую тормозную систему, что значительно повысит уровень управляемости транспортным средством. Помимо этого, авто будет отличаться новым капотом, 20-дюймовыми дисками, а также обвесом с повышенными аэродинамическими характеристиками. Всё это позволит автомобилю с места до первой сотни добраться всего за 3.5 секунды. Максимальная скорость движения составит 327 километров в час.