Представлен новый Porsche 911 Turbo

Фото: Porsche

Торговая марка Porsche рассекретила особенности нового автомобиля 911 Turbo. Как оказалось, машина будет мало отличаться от модели Turbo S. Так, максимальная скорость движения автомобиля составит 320 километров в час, а цены на авто будут стартовать от 12 миллионов рублей.

Под капотом новинки будет установлен двигатель с рабочим объёмом в 3,75 литра, с мощностью в 580 лошадиных сил, тогда как Turbo S был «сильнее» на 70 лошадей. Двигатель сочетается с роботизированной коробкой передач на 8 ступеней.

Из особенностей можно указать наличие подвески с адаптивными амортизаторами, а также выход спортивной модификации автомобиля, которая получит уменьшенный клиренс.