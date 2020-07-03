Появились новые данные о самом маленьком кроссовере Nissan

Фото: Nissan

Торговая марка опубликовала очередной тизер миниатюрного кроссовера модели Magnite. На нём засветилась передняя часть кузова.

Напомним, что в основе этого компактного автомобиля положена платформа CMF-A. Если верить предыдущим утечкам информации, под капотом авто будет работать атмосферный литровый двигатель на 72 лошадиные силы. Альтернативным вариантом является турбированный агрегат, форсированный до 100 лошадей. В зависимости от выбранного мотора, машине будет положена механическая, автоматическая или вариаторная трансмиссия.

Опубликованный тизер позволил понять, что кроссовер будет во многом похож на автомобиль Datsun redi-GO и получит L-образные ходовые огни. Предполагается, что изначально автомобиль выйдет на рынок Индии, а позже география продаж может быть расширена.