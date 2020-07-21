Опубликованы снимки интерьера нового Hyundai Tucson

Фото: Hyundai

В интернете были опубликованы первые эскизы интерьера Hyundai Tucson в новой генерации. Если верить подлинности изображений, салон машины будет оформлен в строгом и лаконичном стиле.

В частности, в интерьере появится вертикальный экран и прямоугольная виртуальная панель. Примечательно, что решение южнокорейской фирмой использовать в салоне именно планшет вертикальной ориентации, было озвучено ещё в начале лета. Помимо этого было сказано о том, что модификация паркетников с дисплеями по типу Tesla поступит только на рынок Поднебесной. Что же касается других стран, то там к реализации будут доступны автомобили с обычным тачскрином, который объединён с сенсорной панелью для управления системой климат-контроля.

Что касается силовых агрегатов, то ранее стало известно о том, что автомобиль получит мотор на 1,6 литра с мощностью в 184 лошадиные силы. Ему альтернативой станет улучшенный дизельный двухлитровый агрегат, а также турбированный мотор на 2.5 литра, форсированный до 294 лошадиных сил. Модификация N Line получит гибридную установку с использованием двигателя на 1.6 литра.

Напомним, что до отечественного рынка генерация доберётся не раньше будущего года.